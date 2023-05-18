農田水利署嘉南管理處配合再生能源政策，去年中旬在烏山頭水庫完成設置容量為13.7MW（百萬瓦）、面積約占11.5公頃的水面型太陽能光電設施，今年進一步規畫第二期，預計設置面積10至11公頃、容量13MW，農水署嘉南管理處表示，由於在水庫設置光電設施，需經多個機關單位審查，最快明年農曆年後才會進場施工。

台灣地狹人稠，屋頂型、地面型太陽能光電設施設置地點有限，為了使土地資源有效被利用，政府近年推動水面型，在水庫、埤塘建置太陽能光電設施，既能可減少水分蒸發，也能抑制綠藻生長，避免優養化；更重要的是，水庫裡的水可使光電板周圍熱氣快速冷卻，因此水面型比陸地型發電效率高約1成。

農田水利署嘉南管理處提到，水面型太陽能光電設施設置地點很隱密，遊客除非搭船遊湖，否則其實不易看到。（張毓翎攝）

農水署嘉南管理處過去在台南市新化區、玉井區、官田區及嘉義縣民雄鄉境內的埤塘，設置水面型太陽能光電設施，近年也在烏山頭水庫規畫種電，去年完成第一期後，今年規畫第二期，由於審核單位包含經濟部、台電公司、台南市政府經發局等機關，作業流程需要一段時間，最快明年2、3月進場設置。

農水署嘉南管理處提到，第一期設置容量13.7MW、每年約可發電1800萬度，可供4900多戶家庭使用；第二期正規畫申請中，設置容量與面積和一期差不多，而且設置地點很隱密，緊鄰第一期設施，遊客除非搭船遊湖，否則其實不易觀察到。