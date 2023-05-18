豐采520建案周圍18日下午遭竹北市公所封路。（邱立雅攝）

新竹縣府已勒令豐采520建案停工，但18日竟傳出偷偷復工，縣府當即通報地檢署，並強調將連續加重處罰，竹北市公所身為道路維管單位，針對圍繞建案的勝利一路、勝利二路、莊敬六街路段，採取人行道白線內預防性封閉，其中勝利二路因沉陷觀測點數據接近警戒值，該路段車道也封閉，僅留住宅一側人行道可通行。

豐采520因遭縣府勒令停工，傳出有鄰近住戶發現18日竟偷偷施工，雖豐邑建設澄清因汛期來臨，故先行結構補強工程，並無復工事實，但竹北市公所基於維護停工狀態及周圍區域安全考量，避免造成工安危險，由市長鄭朝方帶隊前往封路。

封閉路線為圍繞豐采520建案的勝利一路、勝利二路、莊敬六街白線內人行道預防性封閉，以禁止人車通行進出。市公所同時也接獲建商提供最新監測數據，位於勝利二路沉陷觀測點數值達2.7，已近警戒值3，市公所也立即預防性封雙線車道，僅留住宅一側人行道可通行。

鄭朝方強調，道路解封必須達成4要件，包含：建商須盡速提出搶險計畫、完整的道路檢測鑑定報告、建商必須與周邊居民召開說明會說明後續改善計畫、以上3項經主管機關確認安全無虞，並函文公所。市公所堅持以上4項原則，才可進一步解除道路封閉。