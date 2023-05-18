中信兄弟曾頌恩17日在比賽中回壘時不慎造受傷，在總教練彭政閔及隊友攙扶下提前退場，目前初步檢查是左腳踝扭傷，未傷及骨頭，但仍需要在經過近一步檢查確定確切傷情，兄弟今天將曾頌恩降二軍養傷、拉上李聖裕。

昨天「金控大戰」3連戰首戰進行到7局上，曾頌恩敲安後靠推進站上二壘，在牽制回壘時不慎弄傷左腳，防護員上場評估，就連「恰總」也親自跑上場關心，最後決定換人，由彭政閔與黃韋盛一起把曾頌恩攙扶下場。

彭政閔今天賽前更新曾頌恩最新傷情，他表示，曾頌恩目前腳還有點腫，昨天檢查後確認骨頭沒事，但肌腱上有些發炎，目前無法正常行走，還需要一些時間復原，因此今天將他降下二軍，拉上李聖裕。

「恰總」表示，之後曾頌恩還會進一步檢查確認韌帶、肌肉狀況才能確定要休多久，「也還要等防護員評估，才知道接下來的復健跟治療時間。」

今年開季「黃衫軍」打擊狀況不理想，近期逐漸找回火力，曾頌恩更是近期球隊倚賴的中心打線，無奈受傷必須先脫離戰線，彭政閔說：「他是今年球隊很重要的攻擊手，但遇到受傷也沒辦法，球員沒有人想遇到，但我相信其他球員也能跳出來。」