歷經兩次廢標的台灣高鐵新車採購案，已於今年3月15日決標，由日立東芝聯盟拿下，共購入以日本新幹線N700S列車為參考系統的12輛新世代列車。據了解，在採購案塵埃落定後，期間雙方持續在密切確認合約細節及內容。外傳江耀宗近日已親自率團前往日本，前往進行基地及N700S列車參訪，18日正式與日系聯盟代表完成簽約。

根據時程估算，台灣高鐵向HTSC購入首批新世代列車將於簽約後42個月後陸續交車，預計2026年底前在台亮相，再經過內部運行測試等時間，約在2027年第二季可望見到新車正式上線，提升台灣高鐵維修、運能、服務等效率。

受惠疫情解封及春節等連假旺季效應，台灣高鐵運能顯著回升，首季財報已完全回復至疫情前水準，單季營收達121.5億元，較去年同期成長35.1％、稅後純益21.27億元，EPS 0.38元，已達去年前三季累計水準，統計4月旅運人次更達621萬，創下營運以來單月第三高紀錄。

整體來看，台灣高鐵旅運能量持續提升，尤其以周末及疏運假期等尖峰時段旅運需求更為強勁，目前暫以現有34組列車強化運轉調度方式因應，預計7月再進一步啟動增班計畫，提升旅客載運服務。