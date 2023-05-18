銀行授信主管認為，4月主要有清明連續假期、工作天數減少，以及3月高基期影響，再加上疫情基本上已無影響，多數中小企業已回到疫情前運作，後續信保融資需求應會維持往年正常水準。

受到疫情影響，中小企業取得信保融資金額一路飆升，2020年6月一度飆升至2,030.66億元的歷年新高，今年以來疫情持續解封，去年7月後，回到過去單月1,200億元以下的常態水準，4月金額僅1,027.29億元，若排除融資金額較低的春節，更創下三年半新低，前低為2019年9月的1,004.91億元。

根據信保基金統計，今年3月適逢季底的季節性因素，加上前二月連假後的融資遞延效應，推升信保融資金額達1,381.45億元；而4月因清明連假、實際工作天數僅17天，使4月信保融資金額大幅下降至1,027.29億元，較上月減少354.16億元或25.6％，與去年同月相比，也下滑119.38億元或10.4％。

以前四月累計數來看，相比去年同期，前四月融資金額4,359.47億元，也比去年同期4,582.07億元減少222.6億元或4.86％。銀行授信主管指出，銀行配合政府全力協助中小企業，且5月預料會有遞延效應出現，但整體趨勢來看，信保融資金額原已逐步回落至往年常態。

中小信保表示，4月中小企業取得信保融資金額區域別占比排名，第一位是新北市的18.57％，第二位是高雄市的16.37％，將台北市的16.33％擠至第三位，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為12.36％、10.53％、7.54％，六都外最高為中小企業重鎮彰化縣的4.39％。

行業別方面，批發及零售業以48.09％占比最多，其次是製造業占29.82％，第三為營造業13.4％。信保基金從1974年成立以來至今年4月底，累計已協助238萬多家企業，從金融機構取得1,048萬餘件融資，累計承保金額超過18.52兆餘元，融資總金額達24.44兆餘元。