5月20日是近年來最熱門的結婚登記日，台東戶政事務所當天不休息，上午開放民眾抽號登記，下午採預約登記，台東戶政將舉辦Love in Taitung，讓新人與親友團拍照留念，並贈送天然手工皂，此外，當天辦理出生登記的新手父母也同樣有禮可拿。

近年受疫情影響，婚宴多半縮小規模舉辦，然而，5月20日對於新人來說仍是浪漫的結婚登記日。根據台東戶政統計，2020年登記結婚的新人共有30對、2021年有29對、2022年攀升至34對，而這3年中，同性伴侶登記分別為3對、1對、2對。

台東最受矚目的熱氣球活動將於6月底登場，歷年來許多情侶會在搭乘熱氣球時求婚，因此台東6月到8月的暑假期間，也有一波登記結婚的熱潮。

台東縣2022年1月起調升生育津貼，第1胎從1萬元調升到3萬元、雙生以上及第2胎每胎補助為3萬6000元，台東縣為該年度全國唯一新生兒人數正成長的縣市，戶所為鼓勵婚育、歡迎新生兒設籍在台東縣，也邀請在520當日辦理出生登記（新生兒需設籍台東縣）的新手父母，一同參與「Love in Taitung」戶政業務宣導活動。

台東縣政府表示，當天的活動中，台東戶政事務所將配合宣導臺東縣生育補助、育兒指導免費到宅服務、月子餐補助等各項政策，讓民眾知曉並利用相關資源，減輕育兒成本及負擔，進而提高婚育意願。活動也特別準備25份宣導品、贈完為止，選用了在地青創手作、能被大自然吸收分解的手工皂，藉此傳達永續環保的理念。