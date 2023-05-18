貝桑頌指揮大賽首獎得主、國家交響樂團協同指揮吳曜宇今（18日）天到台南永福國小，舉辦《發現．孟德爾頌》講座音樂會，除了分享學習音樂的心得，同時也帶領永福國小管弦樂團演出作曲家比才作品《卡門》的前奏曲。（國家交響樂團提供）

貝桑頌指揮大賽首獎得主、國家交響樂團協同指揮吳曜宇今（18日）天到台南永福國小，舉辦《發現．孟德爾頌》講座音樂會，除了分享學習音樂的心得，同時也帶領永福國小管弦樂團演出作曲家比才作品《卡門》的前奏曲。

吳曜宇表示，這次規劃這場講座音樂會，主要希望透過各種不同面向來探索孟德爾頌，「其中旅行是相當重要的一環。孟德爾頌作為一個具有猶太血統的新教家庭，在信仰上的追求，也是後人探討他音樂的重點之一；本場音樂會除了帶來孟德爾頌作品外，也會演出約格．魏德曼的作品，魏德曼作為現今最受歡迎的作曲家，曲風奔放廣闊，在看似極端的先鋒主義中也不時透出婉約的一面，而他最仰慕的作曲家即為孟德爾頌。」

台積電文教基金會執行長許峻郎也到現場參與，他表示很開心能以校友的身分返回母校，「對我來說永福國小是我藝術啟蒙的地方，永福國小孕育了許多台灣不同世代的音樂家，從小提琴家胡乃元、黃俊文到魏靖儀都是校友。」

許峻郎表示，今年台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，「很開心與國家交響樂團合作把這場《發現．孟德爾頌》講座音樂會，帶回來我的母校演出，這場以教育導聆講座音樂會為基底，透過各個不同時期的音樂，包含巴哈、孟德爾頌、現代作曲家魏德曼作品，來講述孟德爾頌的特色與故事，由國家交響樂團協同指揮吳曜宇來和年輕音樂家一同呈現，我認為這樣的教育計畫，對年輕學子是很重要的藝術教育扎根與啟蒙，是非常令人感動的，希望未來不只能提供給國小，也能將這樣的機會擴展到國中、高中，將藝術種子有更多機會貢獻給我的家鄉及更多輕學子。」