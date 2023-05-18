富邦金控今舉辦法說會，今年首季稅後淨利139.83億元，每股盈餘(EPS)1.13元，稅後淨利、每股盈餘皆續居金控業之冠；對於防疫保單，富邦金控總經理韓蔚廷透露，直接理賠金額已達900億元，由於保戶確診2年內都可申請理賠，目前理賠仍持續中，實際理賠金額還沒辦法確定，但已接近尾聲、帳上也有足夠準備金，防疫險已逐步走出陰霾了。

台灣去年5月防疫政策大轉彎，傳出國際再保對台灣防疫險有疑慮；韓蔚廷表示，再保程序還在審核中，將會透過「討論」來達成協議，比較多討論是居家照護、住院理賠，這個比例低於10％，整體再保金額近200億元；富邦產險資深副總曾義陽表示，富邦產險國內再保公司為中再保，國外再保公司包括漢諾威、港商以及美商，合計有4家。

由於防疫險理賠金額高，富邦產險兩度增資，累計增資金額達310億元，後續是否會三度增資？，韓蔚廷表示，「希望不會有再增資的需求了」，預估防疫險最後理賠金額落在950億元以內。

對於特斯拉新款車將上市，擁有超跑性能、風險太高，外傳國內產險公司拒保，富邦產身為業界龍頭，動向備受矚目，曾義陽坦言，電動車損失率偏高是事實，但沒有拒保電動車，強調「這是個誤會」；對於不理想的客戶或損失率較高的車款，富邦會透過核保做篩選，或調整核保政策。

曾義陽表示，電動車零件、維修內容與傳統汽車不一樣，國外對電動車、非電動車有不同的費率結構，目前產險公會已成立小組，未來會有電動車費率的獨立架構，可供產險業遵循與參考。

台股指數今站上萬六，富邦金控是否會加碼台股？韓蔚廷認為，整體經濟仍存有不確定，台股走勢與基本面有時間點落差，因此，抱持中性態度，投資戰略採且戰且走，台股偏好高股息、價值型、評價合理或有成長性的股票。