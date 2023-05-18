民進黨總統參選人賴清德日前與大學生座談時稱「房價現在在降」引發眾怒，內政部長林右昌隔日又回應青年買不起房是「沒有規劃」、「地點與區位價格太高」，再度挨批。對此，前立委郭正亮也驚呼，「真的太可怕，這個政府已經亂了套，分不清重點」，民進黨最近很多論述都已經無法說服民眾、也沒辦法幫忙辯護，而這些執政包袱正是賴清德的危機。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》先是苦笑，「賴清德這個講法實在太不可思議」，只要回應打房稅率不會調降、會蓋社會住宅等等就能安全回答，但偏偏說出房價在降。

郭正亮也坦言，賴清德、林右昌說這些話，根本就沒有辦法幫他們做正面宣傳，若真要解釋只能說是經濟變差，但這也並非好事。他也舉上個月，工業用電下降4%，經濟部長王美花還很高興說減少缺電危機；還有固態電池廠輝能科技到法國投資 1743 億台幣，民進黨卻是辯稱輝能還是有在桃園科學園區投資「超級工廠」，但實際上只有投資 42 億台幣；更要命的是，輝能科技連法國總統馬克宏都知道，但王美花從來沒去過，輝能去年獲得3億多美元的投資，王美花也完全不知道。

郭正亮表示，「民進黨最近很多論述都不知道要怎麼辯護，根本沒辦法說服民眾」，而民進黨現在已經陷入這些邏輯裡面，他也感嘆，「真的太可怕，這個政府已經亂了套，分不清重點」。

郭正亮表示，賴清德的總統選舉一直有兩個背後靈，其一是戰爭危機和賴的台獨背景，「第二個就是這個政府這個樣子嘛」，賴已經沒有講好、林右昌還要插過來，賴清德已經成為候選人兩個月了，民調不僅沒有超過41%，還一直下降，這在民進黨是很少見的狀況，顯然賴的危機真的存在。