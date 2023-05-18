中華籃協公布第19屆杭州亞洲運動會男、女籃培訓隊球員名單出爐，中華男籃隊由劉錚、陳盈駿、林庭謙三大旅外球星領軍，搭配國內各職籃聯盟球隊好手以及歸化球員組隊，中華女籃隊由WSBL國泰人壽鄭慧芸總教練領軍，球員由WSBL四隊優秀球員及三位旅外球員陳晏宇、張綺芳、吳侑萱共同組成，女籃隊預定6月1日開訓、男籃隊預定6月15日開訓。

男籃隊教練團經過桑茂森總教練徵詢國內SBL超級籃球聯賽、PLG與T1兩職籃聯盟以及UBA大專籃球聯賽各隊符合資格之教練後，由楊哲宜(UBA輔大)、陳國維(SBL臺銀)、吳永仁(PLG富邦)三位出任培訓隊教練，18位培訓球員中，三位頂尖旅外球星劉錚、陳盈駿、林庭謙將再次披上國家隊戰袍，搭配目前兩職籃聯盟各隊好手，兩位歸化球員阿提諾與戴維斯也納入培訓隊參與集訓。

已取得本土球員身分的阿巴西與歸化球員阿提諾，本會為避免2014年仁川亞運當時戴維斯因居住年限未滿無法參賽的憾事再度發生，已委請中華奧會向亞運組委會針對兩位球員的參賽資格進行確認中，而戴維斯也表達再次為中華隊效力的意願，本會特別將他列入培訓名單，傳承經驗給國內本土球員。

中華男籃隊預計6月15日起在新北市新店晧宇國際展開集訓，7月安排前往日本進行移地訓練並與日本國家隊進行交流賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃男子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。

中華女籃隊教練團經鄭慧芸總教練徵詢目前WSBL球隊、UBA大專聯賽及旅外教練中產生，由三位教練林紀妏(旅外)、楊淑淨(UBA佛光)、陳萓峰(WSBL台電)加入亞運教練團隊。18位培訓球員由本屆WSBL超級籃球聯賽參賽四隊優秀球員以及三位旅外球員陳晏宇、張綺芳、吳侑萱組成，陣容均為一時之選，名單中林蝶、彭曉彤、羅蘋、卓敬四位將先參加世大運培訓，待世大運比賽結束返台後加入亞運隊訓練。

中華女籃隊預計6月1日起假新北市淡水國泰女籃體育館開訓，6月26日至7月2日赴澳洲參加2023年亞洲盃女籃賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃女子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。

中華男籃培訓隊名單，總教練桑茂森、教練楊哲宜、陳國維、吳永仁，培訓球員：陳盈駿、林庭謙、劉錚、陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、林韋翰、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啓瑋、胡瓏貿、阿提諾。

中華女籃培訓隊名單，總教練鄭慧芸、教練林紀妏、楊淑淨、陳萓峰，訓球員：鄭伊秀、陳晏宇、林育庭、黃湘婷、黃鈴娟、彭曉彤、張綺芳、羅蘋、林蝶、吳侑萱、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬。