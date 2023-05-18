何孟遠過去因劈腿事件，背著正牌女友荳荳私下與采子交往，事情曝光後，采子與何斷開並暫退演藝圈，自省沈澱將近2年，她近日重返演藝圈繼續努力，無奈何孟遠雖之前說「過去就讓一切過去」，但似乎不願意輕易放過采子，不僅主動出現在采子首度復出的演唱場合，今又在公益記者會上，提到當天采子演出結束後，自己私下傳訊息給她，「有跟她說，不好意思模糊焦點，她回我謝謝」，此番話立刻遭采子打臉，痛批他「混淆視聽，盼自重」。

據悉，采子上月9日出席圓山舉辦的「浪愛不痛」公益演唱會，事後並無回覆何孟遠任何訊息或留言，但他今出席活動卻又扯到采子，還稱她當天演出後有回覆他訊息「謝謝」，用意為何令人摸不著頭緒；采子為免家人及周遭親友繼續飽受其擾，今委由經紀人發出聲明，表示：「何先生不斷透過私訊、電話等方式聯繫采子，甚至透過相同方式企圖找到采子家人，且何先生多次接受媒體採訪提及此事，並試圖混淆時間點、混淆視聽，盼何先生自重！演藝道路各自努力珍重！勿再有任何牽連，謝謝。」