男子酒駕自撞，整輛車四輪朝天所幸人沒有生命危險。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)
男子酒駕自撞，整輛車四輪朝天所幸人沒有生命危險。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名22歲林姓男子，今天下午點多開車行經桃園市大溪區復興路一段往大溪方向，突然自撞路邊人行道圍牆，因撞擊力道過猛，整輛車四輪朝天，警消接獲報案將他送往醫院治療，所幸沒有生命危險，而事後他經呼氣酒測值為0.55MG／L，是酒後駕駛釀禍。

警方呼籲，酒後駕車損人害己千萬不可為，飲酒後切勿駕駛車輛，如有開車需求請找代駕或搭乘計程車，避免發生憾事。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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