北市一輛公車16日行經萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，因號誌轉為黃燈，前方一輛機車到待轉區後停下，公車司機卻想搶快通過，當場撞飛騎士，公車內一名男乘客也因急煞，被拋飛到前方，頭部當場撞擊零錢箱，血流如注，送醫後無大礙，監視器畫面曝光相當駭人。

臉書「爆料公社」曝光事發畫面，該輛公車當時行駛到路口時，號誌轉為黃燈，公車司機欲搶黃燈通過，但前方卻有名機車騎士已停駛，公車車頭當場撞飛騎士，擋風玻璃被撞成蜘蛛網狀，而驚悚的是，公車內有多名乘客因為急煞被拋到車頭，一名乘客的頭部甚至直接衝撞零錢箱濺血。

機車因黃燈到待轉區後停下，公車卻想搶快通過，當場撞飛騎士，公車內一名男乘客也因急煞，被拋飛到前方，頭部當場撞擊零錢箱，血流如注。（翻攝自臉書「爆料公社」）

事發在16日下午4點多，50歲葉姓公車司機行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，因號誌轉為黃燈，司機當場追撞前方停下的機車，騎士當場噴飛約5公尺，車內乘客更是飛躍到車頭，共1男2女受傷，而廖姓乘客撞上零錢箱傷勢嚴重，前額撕裂傷大面積流血，送醫無生命危險。

驚悚畫面曝光，網友留言「公車裡的人摔很慘耶」、「公車司機問題大，載一堆客人變換燈號還想闖」、「司機一臉淡定的看著右邊那位」、「先不論原因，機車衝到代轉才急煞是X小」、「黃燈，司機以為機車會過，結果它停住了」、「車上的人好無辜」、「雖說公車問題大，但摩托車的肇責可不小」、「看就搶燈啊，垃圾職業」、「沒保持距離沒錯，但機車沒危機意識也遲早的」。