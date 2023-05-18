日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國IRA《降低通膨法案》電動車細則於3月底出爐，嚴格要求關鍵電池礦物與電池組件本土化比重，並逐年調升，未來有利於美企等車廠及日韓垂直整合電池公司。此外，汽車產業在2020年加速擁抱電動車，預測電動車電池及充電樁短缺的聲音日益升溫，拜登政府的兩黨基礎建設法案將投入75億美元興建美國電動車充電基礎設施，目標2030年完成50萬套公用電動車供電設備；中國兩部委也在5/17發佈加快農村充電基礎設施建設和支持新能源汽車下鄉政策。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，在產業方面，ADAS與自駕技術普及，每輛車的半導體含量可望與日俱增。估計至2030年每輛車半導體含量將達1,170美元，較2022年大增65％。整體而言，樂觀看待今年電動車出貨將持續成長，中長線看好科技股以及高成長、高利潤率、有議價能力族群。