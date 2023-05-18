台北市長蔣萬安曾說，研考會過去的民調中顯示，7成民眾希望增設垃圾桶，但市府仍會依據專業評估，決定垃圾桶的設置政策。民進黨台北市議員趙怡翔質疑，北市府並無增設行人垃圾桶的具體規劃，蔣市府打臉蔣萬安。環保局回應，後續視行人使用需求及地方意見持續滾動式修正調整佈設位置。

趙怡翔指出，蔣萬安日前表示會檢討垃圾桶數量，但北市根本沒有增設行人垃圾桶的任何具體規劃，形成蔣市府打臉蔣萬安之現象發生，號稱的評估檢討及專業評估其實是「原封不動」，蔣萬安的指示似乎沒有下達業務單位執行。

趙怡翔說明，前台北市長柯文哲曾於2020年拆除台北市618組行人垃圾桶，卻在同年市府民調發現，74％市民希望增加而非減少行人垃圾桶。因此每天號稱會撙節預算的柯文哲又浪費公帑將拆除的垃圾桶恢復，甚至在去年還小幅度從1804組增設成2000組。

趙怡翔說，2000組垃圾桶仍不足，包括多數國際都市巴黎、柏林、紐約到香港都超過2萬組行人垃圾桶，以維護環境清潔並方便民眾。對於外出工作、攜帶小孩或寵物的許多市民而言，都能提升城市街道的友善程度。

趙怡翔批評，遺憾看到蔣萬安公開提出要「評估檢討」垃圾桶的設置，結果業務單位假裝沒聽到，顯示連垃圾桶這麼簡單的議題，蔣萬安市府都缺乏魄力、決心，做出民意支持且對市民有利的政策決定。

環保局回覆，2020年因應新冠肺炎疫情拆除清潔箱618組，拆除後約剩1200組，後續疫情逐漸趨緩且民眾反映不足，研考會於2020年7月間進行民調，顯示74％受訪者認為要設置清潔箱，並非要增設清潔箱數量，經通盤檢討後於2020年底復設至原先設置數約1800組。

環保局指出，2022年8月修訂定「台北市政府環境保護局行人專用清潔箱設置暨管理標準作業程序」，並依2020年民調結果滾動檢討於商圈、夜市、公車站、公園及觀光景點周邊增設垃圾桶200組，現共約2000組。

環保局說明，蔣萬安於4月14日第14屆第01次定期大會第02次會議中亦表示沒有要增加垃圾桶數量，與環保局目前規劃方向一致，後續視行人使用需求及地方意見持續滾動式修正調整佈設位置。