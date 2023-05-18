據香港文匯網報導，今天（5月18日）百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在2023天津世界智能大會上發表了題為《大模型改變人工智能》的演講。李彥宏表示，人工智慧不會讓工作機會減少，會帶來全球經濟的下一個增長奇跡。每一次科技革命，都會讓一部分工作消失，同時創造更多新工作崗位。

李彥宏表示，近一百年來，世界人均GDP就翻了3.2倍，人們的工作效率得到了巨大的提升。他舉例說，汽車取代馬車，的確讓馬車伕的工作消失了。但是今天，汽車產業成為全球最大的工業體系之一，創造的就業崗位數以億計。單在中國大陸，就有3000萬人從事與汽車相關的工作。

李彥宏說：「我不擔心大模型會讓工作消失，我認為，未來會有更多的工作產生。」他還表示，大模型驅動下的智能應用，不但將帶來效率的提升，同時也會提升客戶體驗。

李彥宏在演講中提到：「任何一個公司，誰擁有最佳的跟客戶溝通的方式，誰就會擁有客戶。今天，即使你有70億的客戶，他們每一個人都可以擁有一個專屬的客服，7X24在線，無所不知，無微不至。」

李彥宏表示，早期的人機交互，通過命令行。過去幾十年，更簡單的人機交互方式叫做圖形用戶介面GUI。今天，人們可以用自然語言跟AI交互。只要思路活躍、表達清晰，機器就能給你幹活兒。人工智能時代，大量的AI原生應用將產生。李彥宏舉例說，目前已有的AI原生應用，比如Notion、 Jasper、DoNotPay等，都在細分領域為用戶提供了高效的解決方案，提升客戶體驗。