2050年全球目標達成淨零碳排，如何因應技術與市場的轉變，成為產業重要課題。台灣科技產業園區電機電子工業同業公會18日舉辦「科技產業園區電電公會2023科技論壇」，今年以「智能車」為主題，現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享，舉辦6場專題演講，剖析電動車物聯網及智慧座艙發展機會所在。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會18日舉辦「科技產業園區電電公會2023科技論壇」。(記者張雅雲攝)

18日在高雄軟體科技園區舉辦的「科技產業園區電電公會2023智能車科技論壇」，是由台灣科技產業園區電電公會主辦，透過6場專題演講與討論，讓會員能應用台灣的產業優勢，在智能車產業上開創合作新契機，並將科技產業園區與城市科技發展緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。

台灣科技產業園區電電公會周光春理事長表示，因應溫室效應帶來的氣候變遷，目前大多數國家都是承諾於2050年達成淨零碳排，智能車碳排量是目前燃油車的1/4，是未來行業轉型趨勢，因此今年討論出以「智能車」做為科技論壇的主軸。

加工出口區管理處楊伯耕處長表示，全球經濟大約每8～12年形成一個景氣循環和主流產業，目前眾所皆知的產業榮景以「智能車」為核心，從製造硬體慢慢走向軟體發展。近年全球車廠聚焦發展聯網、自動駕駛、乘車共享以及電動車等，在AI技術的推波助瀾下，出現爆炸性發展。

中山大學半導體學院黃義佑院長表示，半導體學院的籌設與成立其實非常不容易，電電公會所屬的7家半導體封測、電子零組件國際標竿企業與中山大學共同合作，一步一腳印排除萬難才能促成高雄唯一一家的半導體產業人才培育重要基地，塑造創新的人才培育機制。

台灣科技產業園區電電公會周光春理事長(右)致贈獎牌給高雄市林欽榮副市長(左)。(記者張雅雲攝)

論壇首場演講，邀請高雄市林欽榮副市長主講，分享「以智慧交通帶動高雄永續新局」。林欽榮表示，台灣與世界共同邁向淨零，高雄市將以「淨零、數位」雙軸轉型面對國際供應鏈、國內碳費威脅，積極引進數位化產業，翻轉高汙染產業結構，並以智慧監控、控制、運算協助傳統產業、交通、能源系統低碳化。

論壇主講者除了林欽榮副市長外、還包括工研院電光所李正中副所長、凱銳光電蔡仁晃總經理、科絡達OTA吳柏儀執行長、廉喬金屬謝華棣副總經理、高雄科技大學艾和昌教授等產官學研界代表，一整天進行6場專題演講，分享包括產業市場，科技發展等新產業趨勢和研究成果，以及未來發展方向等內容。

論壇現場包括日月光、遠傳電信、廉喬金屬、凱銳光電等廠商也設有展覽攤位，公會表示，希望藉由論壇演講及展覽攤位，進行產業的跨域交流，讓業者及會員接收到更多產業的經驗分享。