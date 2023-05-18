觀察個別項目指數，今年4月勞務類指數為107.78，創統計以來新高，平均年增率3.13%，預拌混凝土指數119.97同創新高，今年平均年增幅高達12.38%，砂石類指數今年平均年增率則為3.03%，不過鋼筋指數及鋼板指數因鐵礦砂價格穩定，分別年減9.26%、6.26%，但皆處於價格高檔。

郎美囡分析，疫後復甦加上俄烏戰爭困局，全球原物料難回頭，國內搶工情況雖緩和，卻仍有工人難尋及高齡化的問題，開發營建成本攀升，加上土地價格居高不下，建案價格難降，但就買方角度，央行升息及平均地權條例新法執行，房價應走向價修格局，對高價位住宅不買單，新案價格上有頂蓋，讓業者經營難度大增。相較2015~2016年間營建工程物價指數連續21個月負成長，又有政策打壓，融資條件也不似現在嚴苛，建商得以降價開買氣。今年本高、利薄、來人少，難以複製2016年經驗，更考驗建商經營能力。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，營建成本增加，政府打炒房力道一波接一波，加上購買預售屋轉售限制多，預估預售未來將轉向自用為主，如何讓消費者願意高價買單，會是建商的考驗。至於民眾想要趁機撿便宜之前，除了基本條件之外，更要留意建商風險，免得美夢變成噩夢。