北市大安區木造平房火警 濃煙狂竄警消搶救 17:212023/05/18 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大安區木造平房火警，濃煙狂竄警消搶救。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日下午16時34分，台北市大安區臥龍街188巷內平房發生火警，警消獲報趕抵現場搶救，初步了解，內部無人並持續搜索，消防局於17時09分將火勢撲滅。至於起火原因還要火調人員調查。 台南陸軍多名官兵「營區裸上身嚼檳榔」 八軍團證實嚴懲 南投康建生技4命槍案 槍手李鴻淵「一槍一命」一審判死 公車搶黃燈撞飛騎士 乘客頭砸零錢箱爆血！驚悚畫面曝光 #北市大安區 #木造 #平房火警 #濃煙狂竄 #警消搶救 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市男子高樓墜落光復南路人行道 全身重創慘死路人驚呆 08:512023/05/18 社會 台中女駕駛「內線超狂鬼切」 外送騎士慘遭撞倒地 15:212023/05/18 社會 霧鎖金門海空交通停擺 上千旅客行程受阻 12:592023/05/18 生活 九份明迎媽祖遶境 瑞芳分局將實施A級管制 15:022023/05/18 社會 糊塗女駕賓士突熄火卡路中間 警發現是這原因助解危 13:172023/05/18 社會 YouBike周轉率達新高 北市府明年擬購電輔車 14:392023/05/18 生活 越南女大生工廠實習爆頭亡 清寒家境曝光！父悲痛急赴台 16:022023/05/18 社會 獨／邵庭火鍋店「取消龍蝦吃到飽」消費者氣炸 改贈高級肉品止血 12:462023/05/18 娛樂 火調報告曝光！調查局資通處大火 確定是這原因 11:372023/05/18 社會 NBA》「最硬男人」巴特勒狂轟34分 熱火攻破綠軍主場先搶一勝 10:542023/05/18 體育 收入投注醫療救濟、研究發展 長庚獲頒雙獎肯定 16:582023/05/18 生活 彰化縣警局今年首季評比 北斗警分局獲三冠王榮耀 15:012023/05/18 社會 天氣好熱 估用電量上看3,470萬瓩 12:552023/05/18 財經 未登工廠轉型合法化 新北創「優先審查機制」加速進度 13:362023/05/18 生活 男友不回同居處 女暗夜率眾瘋狂砸車全都錄 09:392023/05/18 社會 警扮買家遭毒販開車衝撞連開4槍 毒蟲落跑後心虛投案 12:052023/05/18 社會 光頭男無照毒駕車禍 竄逃再釀2死1傷 遭逮冷血吐：又要進去了 12:552023/05/18 社會 8旬失智翁買晚餐迷途到深夜 大安警查出身分護送返家 12:512023/05/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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