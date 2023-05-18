雲林縣土庫國小「蜘蛛人」攀樹活動，由專業老師指導確保安全。（土庫國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫國小為讓學童挑戰自我，用不同角度看世界，18日舉辦「蜘蛛人」攀樹活動，由環球科技大學觀光與生態旅遊系到校協助，鼓勵學童克服恐懼，攀上樹木高點俯瞰校園，校方表示以大自然為教室，樹木為教材，讓孩子透過自然環境中的實際探索，提供豐富多彩的學習體驗，對於孩未來發展有很大的幫助。

4、50歲民眾以上大多有童年爬樹的回憶，現在孩子則是「爬手機」，很少有爬樹經驗，土庫國小為讓學生體驗爬樹登高帶來的視野寬廣、自我挑戰，18日安排五、六年級學生在學校外長青公園大榕樹進行攀樹活動，共有160餘人參加，有70餘人因懼高等因素不敢挑戰，學校尊重孩子的意見不勉強。

環球科技大學教授張天祥表示，攀樹活動是結合攀登與樹木互動並享受戶外環境的體驗學習方式，讓學童藉由攀登，提供身體體驗與心理建設，攀樹過程中要面對高度、平衡與恐懼等挑戰，從中培養勇氣、自信、自我超越精神，可幫助孩子學習如何處理壓力，從而提高心理韌性與應對能力。

土庫國小校長關勝周也與學童一起攀樹，但爬到一半就因安全考量放棄了，「年紀大了肌肉協調性變差」，他說小時候身體柔軟、手腳靈活，爬樹輕而易舉，現在想重溫舊夢，卻心有餘而力不足，看到孩子順利爬到樹上覺得很羨慕，這將會是孩子們寶貴的童年回憶，也是長大後與朋友聊天的有趣話題。

關勝周指出，在目前教育環境下，學生學習容易受限於教室的框架與學科的限制，因此學校在111學年特別強調戶外教育與多元學習，安排學生到土庫鎮社區走讀，到外縣市戶外學習，此次「蜘蛛人」攀樹活動很受歡迎，將考慮持續辦理。