議員魏筠說，中壢區興仁路一段人行道鋪磚方式與機車停車格相似，根本是陷阱。(魏筠提供／蔡依珍桃園傳真)

議員魏筠說，中壢區興仁路一段人行道鋪磚方式與機車停車格相似，根本是陷阱。(魏筠提供／蔡依珍桃園傳真)

議員魏筠說，中壢區興仁路一段人行道鋪磚方式與機車停車格相似，根本是陷阱。(魏筠提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園升格前，許多公所在人行道畫設停車格，甚至直接用地磚區隔出停車空間，但內政部2021年推人本交通，舊有停車格不符規定廢止，地磚卻未更改，機車族誤停被開單怒指是陷阱。交通局允諾請公所全面盤點不符規定的地磚停車格，研擬設立告示牌警示，並逐年改善地磚。

議員魏筠說，部分人行道鋪磚方式與機車停車格相似，易使人混淆，像是中壢區興仁路一段人行道，就存在大量「偽停車格」，因臨近大學城和火車站，學生和通勤族機車停車需求大，往往停一整排，機車族事後接到600元罰單還一頭霧水，詢問卻得到「地磚只是花紋」的答案，怒斥根本是陷阱。

魏筠說，機車族反映，該路段過去長久就是當停車格，只有沒停在格子內的車子會被拖吊，但近日沒有公文、沒有告示牌就突然開始開單，當然爆發民怨，強調全市有很多路段都有相同問題，建議市府盤點改善，減少民眾不便。

交通局長張新福說，早期區公所為了讓人行道停放機車方便，鋪磚方式設計為機車格，但內政部2021年推人本交通，修法後規定人行道淨寬至少1.5公尺，許多地方停機車後，人行空間遭限縮，不符法規，停車位遭廢止，但鋪磚沒有因應調整。

張新福說，會請各公所全面盤點廢止的機車停車格未塗銷的現況，並通知各區公所改正，研擬張貼公文或設置告示牌公告周知，坦言人行道地磚未毀損，全面敲掉重鋪恐有浪費公帑之嫌，預估全面改善恐要10年，會請養工處評估，列為優先汰換區域，避免誤導民眾。