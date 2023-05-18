對於何時開放陸客小三通自由行或組團來台等，陸委會副主委詹志宏今表示，現在無法回答時間表。因兩岸旅遊重新恢復很多事情要談，雙方很多組團社過去幾年已不存在，接待社亦同，目前跟主管部門規劃約二十項要談，以給旅客好的觀光品質。對岸現在沒意願透過既有協議與我方溝通協商。

詹志宏說，我方並沒有限制國人到大陸旅遊觀光，是大陸限制其國人到台灣自由行、也沒有允許團客組團來台。如果陸方有意願應該盡早安排磋商。過去兩岸開放旅行有十幾年歷史，若兩岸之間可以坐下來依據既有機制來談，速度應該不慢，如果沒有看到對方有意願透過既有機制來把必須要談的問題解決，現在無法回答時間表。

他又說，是否先開放大陸團客或自由行，抑或小三通先行，還是要透過既有機制商量而非放話。在法令依據上有很多兩岸往來事務必須透過協商機制，否則很多事情沒辦法由我方片面處理兩岸交流的問題，例如過去有很多人從事與交流事由無關事項。中共現在沒有意願透過既有協議與我方溝通協商，所以政府推動疫後兩岸交流速度會放緩。