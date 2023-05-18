學生在校園激烈運動後，偶爾會有人出現身體不適的狀況，考量校園操場就醫不便，桃園市教育局自2014年逐年編列預算，補助市立學校添購自動體外心臟電擊去顫器（AED），目前校園設置率達100％，不過設置時間已久，有些出現部分瑕疵，甚至無法連線。對此教育局回應，每年會補助檢修費，若真的需要汰換也可申請6萬元補助，近3年已有4所學校汰換成功。

自動體外心臟電擊去顫器（AED）可以自動偵測患者心律脈搏，並施以電擊使心臟恢復正常運作，由於使用方式容易，開啟機器時還會有語音說明輔助，因此又被稱為「傻瓜電擊器」。桃園市教育局自2014年起補助市立學校添購設置，多數會設置在操場旁、健康中心或是教室走廊等，以因應校園的突發狀況。

市議員錢龍表示，AED被使用後會立即連線通報，不過蘆竹區山腳國小的AED設備自2014年安裝至今，即使有定期保養維護，但效能已不堪使用，無法正常連線做緊急通報，孩子在校若有突發狀況恐無法發揮作用。

教育局說明，桃園市立學校目前共設置299台AED，設置率已達100％，每年會要求各校針對AED進行巡檢及維護，也會配合衛生局執行AED查核。

教育局表示，市府每年會給予學校檢修經費，1台AED可獲4000元做為耗材汰換或維護費用，賸餘款可存於校內基金繼續留用。嚴重損壞者可向市府提出申請，經審核可獲6萬元汰換，近3年有4校提出申請並汰換成功，今年山腳國小有申請，目前已換成新機。