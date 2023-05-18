謝衣鳯的臉書貼文表示，這是典林女兒的作文，老師怎麼只有給10分，姑姑給妳分我永遠愛妳，還特別提到「典林永遠祝你幸福」。(翻攝謝衣鳯臉書／吳建輝彰化傳真)

有人認為謝衣鳯大打親情牌，用姪女作為兩姊弟間的潤滑劑。(翻攝謝衣鳯臉書／吳建輝彰化傳真)

國民黨確定徵召侯友宜參選2024總統，想要彰化團結勝選，立委謝衣鳯與挺郭派的彰化縣議長謝典林姊弟扮演的角色相當重要，18日謝衣鳯在臉書曬出「這是典林女兒的作文」，內文提到議長女兒稱謝衣鳯是完美姑姑，還罵記者無腦，引發外界聯想，認為謝衣鳯大打親情牌，用姪女作為兩姊弟間的潤滑劑。

立委謝衣鳳身兼國民黨彰化縣黨部主委，其過去喊出侯友宜是最強母雞，加上身為彰化黨部主委，勢必全力輔選侯友宜，不過其胞弟彰化縣議長謝典林，則是挺郭派，因此未來彰化要勝選，2姊弟的互動也成為彰化選舉的關鍵。

謝衣鳯的臉書貼文表示，這是典林女兒的作文，老師怎麼只有給10分，姑姑給妳分我永遠愛妳，還特別提到「典林永遠祝你幸福」，不過姪女的文章內提到無腦記者，謝衣鳯還特別澄清她沒罵過任何記者無腦，是女孩兒個人的評論。

至於支持郭台銘的彰化縣議長謝典林，日前就在臉書發一篇名為「這是我兄弟，阿銘。」的貼文，內容提到有蠻多朋友及媒體致電關心他，他說剛走完一趟大選規格的過程，真的可能需要先好好休息一下，還提到郭台銘一定也需要一點時間，強調「這一棒」，就先交給侯友宜市長跟朱立倫主席。

而過去被外界質疑「謝家」兩面押寶，儘管謝衣鳯回應表示初選期間不要刻意激化，不利於未來整合，當時強調無論提名或徵招誰，他們都會力挺國民黨的候選人，如今侯友宜確定出線，未來謝衣鳯如何發揮成為一個稱職的「整合者」，彰化各界都期待。