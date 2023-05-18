台南陸軍137旅一名常備兵役軍事訓練羅姓役男近日被發現，在休息時段與一群官兵於營區寢室及走廊「裸上身、咬檳榔」自拍錄影，影片還上傳到社群平台，引發討論；第八軍團指揮部今（18）對外回應，此事經查證屬實，該員違反資訊安全和內部管理規定，將給予懲處。

據記者爆料網，台南137旅有一群常備兵官因使用手機裸上身拍照，還咬著檳榔錄影，事後將這段影片上傳到社群平台上，這段影片被網友轉傳，引起了網友們的熱烈討論。經過相關單位的調查屬實，違反了資訊安全和內部管理規定，也會對拍攝士兵給予相應的懲處。

對此，陸軍第八軍團指揮部今（18）日表示，所轄步兵137旅常備兵役軍事訓練羅姓役男等員，日前利用休息時段於營區寢室及走廊，違規以智慧型手機錄製不當行止影片後，上傳社群平臺，此案經單位查證屬實，也將依違反資訊安全及內部管理規定，視過犯情節予以適懲。

第八軍團則強調，後續除檢討內部管理疏責，並將持恆要求所屬單位強化資安督管及軍紀教育，確維軍譽。