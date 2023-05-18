SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布與高雄市政府合作，SAP 全球 ESG 研創中心將落腳高雄，以「深耕台灣、賦能產業、接軌國際」三大戰略方向，助攻產官學界搭上 ESG 治理潮流，賦能當地重工業者轉型邁向永續智慧企業，接軌國際綠色商機，加速高雄打造先進的智慧港都國際典範。

隨著 ESG 揭露與報告標準越趨嚴謹，企業紛紛加速永續轉型，根據 IDC 預測，到 2025 年全球 ESG 商業服務（包括業務和 IT 諮詢、系統整合（SI）和產品工程服務等）市場規模預計將達到 1580 億美元。而台灣擁有緊密的產業聚落、完善的供應鏈上下游、及高素質技術人才，為此 SAP 抓準趨勢，持續深耕台灣、布局永續企業轉型議題。SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示：「近來國際法規及碳排標準迫使企業正視 ESG 議題，為協助企業把握供應鏈先機，高雄市政府致力擘劃出 2050 淨零排放路徑，祭出科技廊道 x 綠色永續雙軸轉型政策，實踐 ESG 與減碳成績有目共睹；此次 SAP 聯手高雄市政府展開一系列合作，打造 SAP 全球 ESG 研創中心，賦能產學研永續管理知識與技術，引領企業為減碳鋪路，齊心推動重工業大城轉型，蛻變為淨零碳排模範的智慧城市。」

高雄作為台灣工業製造重鎮，尤其金屬製造產值佔台灣 32％，具備完善供應鏈，從上游材料到下游加工製造，厚實基礎深具國際競爭能量；近年高雄市政府施政瞄準躍升為亞洲高階製造中心，看準產業減碳轉型需求大增，引入 SAP 等國際資源，成立全球 ESG 研創中心，厚植「高雄產業淨零大聯盟」政策，首波聚焦鋼鐵、石化、電子、能源及循環經濟五大產業，以大帶小協助台灣中小企業落實淨零。

SAP 全球 ESG 研創中心另一要務為鏈結產官學界及在地夥伴，展示永續解決方案、服務與應用，建構大南方產業淨零加速器。研創中心預計開設多元 ESG 課程，借助共學空間不定期舉辦教育訓練、研討會，協力業者把減碳理論轉化為商業實證方案，創造高價值訂單。SAP 未來也規劃於大學院校開設學分課程、成立實習聯盟平台，提供教師創新教學資源，為台灣企業培育新一代永續人才。

面對歐盟 CBAM 來勢洶洶，加上《氣候變遷因應法》將於明年對碳排大戶徵收碳費，企業亟需找尋事半功倍減碳方案。SAP 持續攜手在地夥伴引領台灣企業接軌全球永續標準，運用強大的數位平台、豐富流程管理經驗、及多元數據分析等優勢，落實低碳方針，鞏固國際競爭優勢。近期在高雄市政府的見證下，SAP 與金屬中心與中華系整合作推出扣件雲 3.0 服務，強化扣件業者碳盤查相關作業，搶佔碳定價時代第二成長曲線。

展望未來，ESG 浪潮宣告單打獨鬥策略走入歷史，SAP 將與地方政府及產學研等重要合作夥伴緊密合作，依循世界永續治理標竿，共同輔助台企加速轉型，迎向永續智慧企業之路。