南韓男星金宇彬過往罹患鼻咽癌，演藝事業一度停擺，專心在家休養，近期靠著《我們的藍調時光》、《末日騎士》等新作品重返演藝圈。而在治療期間，其女友申敏兒多次被直擊陪伴男友往返醫院，俊男美女不離不棄的感情，被網稱為是「神仙情侶檔」，不只被多次敲碗何時會結婚，近日金宇彬更曬出「女友視角」放閃。

男演員金宇彬近期正忙著為新劇《末日騎士》宣傳，不過工作之餘，也會和穩定交往長達9年的女友申敏兒一起享受兩人同遊的美好時光。近日有網友在社群上曬出偶遇金宇彬宇申敏兒的短片，只見畫面中，兩人現身峇里島機場，金宇彬推著疊滿行李的推車，而申敏兒則在前方緩步行走，雖然兩人全副武裝，戴著口罩及帽子，仍被熱情的粉絲認出，而金宇彬也相當親民的與粉絲揮手致意。

此外，金宇彬也在IG上甜蜜曬出「女友視角」照，照片中可見他在一間充斥著南洋風情的小屋前，拿著手機拍攝，而此前申敏兒也在IG上曝光她在峇里島逛著一間商店及在夕陽下畫質有些模糊的照片，被眼尖的網友發現疑似是兩人同遊峇里島互相拍攝對方所產生的畫面，雖然兩人並未於照片中同框，還是讓網友被相關畫面閃瞎了雙眼，紛紛敲碗期待這對神仙眷侶能早日修成正果。

事實上，過往曾有網友挖出2015年金宇彬在節目中的片段，當他被問及什麼時候結婚，他對此回覆：「35歲左右。」而如今已經33歲的金宇彬，讓許多韓媒不禁猜測兩人或許會在今年完婚。