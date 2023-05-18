民進黨台北市議員王世堅在黨內初選贏下何志偉，將代表綠營出戰士林大同區立委。國民黨北市議員游淑慧原爭取港湖立委提名，經協調後改參選士林大同，將對壘王世堅。游淑慧今(18日)收到好友前立委郭正亮傳來哏圖，圖中將王世堅常被戲稱的「鬼娃恰吉」與游淑慧曾被說神似的《魷魚遊戲》娃娃融於同一畫面中，搭配新聞標題「游淑慧要用陽光笑容融化王世堅」，讓游淑慧看到一口水直接噴出來，也引發網友爆笑。

游淑慧與王世堅本在台北市議會熟識，日前確定兩人將競爭士林大同區立委，彼此也互相稱讚，不見煙硝味。游淑慧近日稱讚王世堅是智勇雙全的真男人，並說要用陽光笑容融化王世堅，讓他戾氣不要那麼重。王世堅則回應說，過去他在議會以兇悍出名，隨著多年來和議會同事學習，像是年輕輩的議員如游淑慧，問政邏輯很強、思緒縝密、表現很好，他稱讚游淑慧是好議員，並笑稱：「她已經融化我啦，我已經改變很多」。

游淑慧今(18日)在臉書分享一張好友郭正亮傳來的搞笑哏圖說「剛剛郭正亮亮哥傳了一張圖給我……什麼都沒說，但我一口水就噴出來了！希望恰吉娃娃別變成塔綠班一份子～」只見哏圖中場景是著名韓劇《魷魚遊戲》的生存遊戲場景，曾被認為很像游淑慧的「魷魚娃娃」也在其中，畫面中還亂入了經典恐怖片玩偶「鬼娃恰吉」，搭配新聞標題「游淑慧稱要用陽光笑容融化他，王世堅靦腆笑：她已經融化我啦」，引發爆笑。

網友表示「魷魚娃娃比較厲害，不用追不用跑，雷射一出就殺死人，大勝恰吉」、「這是一場魔吉與美女的戰役！」、「感覺這個選區，應該會很有趣！淑慧加油。我挺你」、「後面是王世堅嗎？」、「我覺得這會是全台灣最歡樂的立委選區」、「這是今年最精彩的美女與野獸之爭！」