MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，與LINE Bank同為線上服務提供商，LINE Bank是基於社群基礎所建構的金融生活圈，帳戶用戶數多達150萬，快速成為純網銀之冠，很期待未來還有其他深度合作。

金融機構與加密幣交易平台的帳戶往來，是金管會金檢的最大重點，此舉已對銀行業心生恐懼，在無暇管理眾多KYC問題下，明確閃避加密幣交易平台客戶的服務。在MaiCoin與 LINE Bank共同宣布合作的同時，其它兩家純網銀將來銀行、樂天銀行並沒有跟進，依賴網路服務的王道銀行亦沒有表態。

劉世偉說，MaiCoin集團今年會更積極與金融機構合作，希望透過跨界的合作，挖掘 MaiCoin平台的潛在客戶、加速實現加密貨幣主流化。MaiCoin數位資產買賣平台主打小額輕鬆買加密貨幣，延續今年二月推出美元購買加密貨幣功能，正持續開發便捷的加密貨幣購買管道。

LINE Bank總經理黃以孟表示，這次和MaiCoin數位資產買賣平台合作，用戶在MaiCoin平台上購買加密貨幣時，透過預先綁定的LINE Bank帳戶進行扣款繳費；而且這次合作也開拓『LINE Bank快點生活圈』的金融服務場景，降低用戶的支付門檻。