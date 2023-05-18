立委林楚茵、郭國文、沈發惠提案，上市公司聯華食品彰化廠今年四月發生大火造成9名員工死亡，五月又發生上市公司興富發建設工程意外，造成1死10傷，工安及職安意外頻傳，有損上市櫃公司形象，要求金管會作為主管機關應介入查核並要求上市公司負起企業社會責任。

立委認為，上市公司頻發工安、職安事件，已引起社會恐慌及疑慮，證交所應盡速依「證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序」，針對發生重大突發事故，檢視其內控制度是否確實執行。

郭國文直指，興富發在去年就發生3起工安造成3條人命，在公司治理評鑑中卻排中段班，公司治理評鑑已淪為美化公司形象的工具，而不是實質加強公司治理的工具，一家一年發生3次工安事件的公司居然還能中段班，代表評鑑有問題。

郭國文指出，建商有三特性，公司治理更重要，特性一是會影響金融穩定，承貸金額高，銀行樂意放款，造成資金過度集中；二、會影響居住權，建商常用排隊購買預售屋紅單的噱頭來炒作房價；三、高職災風險，整體職業災害保險給付千人率都下降至千分之2.269，營建業卻仍高達千分之7.749。

郭國文強調，若建商不重視公司治理，容易將外部成本轉嫁社會大眾。

金管會主委黃天牧指出，大多數銀行有簽機構投資人盡職治理守則、赤道原則、責任銀行守則等等，銀行授信準則裡也有擴大CSR部分，有原則但要看各家執行。

郭國文認為有二大金融手段可強化建商公司治理，一是從銀行端將社會責任納入授信審核指標，若是發生工安致死事件，公司可承貸比例就需下降，讓公司推新建案前會先強化工安保障，二是上市櫃公司應要求成立ESG委員會，調查工安缺失，且要找第三方認證，工安缺失改善報告要提交董事會。