桃園市教育局今日在陸軍542旅辦理「學生全民國防營區參訪」活動，讓學生體驗國軍生活作息。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

為強化桃園市高中職學生全民國防教育，從教育扎根國防安全共識。桃園市教育局今日在陸軍542旅辦理「學生全民國防營區參訪」活動，親身體驗國軍生活作息，有身為軍事迷的學生直呼開心。

教育局表示，這次的參訪活動分為2梯次實施，總計有100位桃園市高中職學校學生參與，軍方特別以團康活動，結合射擊闖關競賽，讓學子們在寓教於樂中，融入國防軍事元素。不僅如此，542旅也結合單位特性，安排「戰甲車戰備操演」、「模擬駕駛及試乘體驗」以及「T91步槍模擬射擊體驗」等活動，讓學生們感受到國軍部隊的戰力。

教育局說，為讓學生更能貼近官兵生活，特別安排學生與官兵們共進午餐，宛如高級餐廳buffet的營區自助餐、無限供應的水果、甜點，除讓學生們大快朵頤、填飽肚子外，也對現代軍中伙食的營養與美味稱讚不已，打破對國軍部隊傳統的刻板印象。

參與活動的張姓學生表示，自己是個軍事迷，首次進入營區參訪，很開心有這個機會能進到營區來參觀，瞭解第一線作戰部隊的任務特性，和實際體驗官兵的生活，發現親眼所見和過去聽到的傳統國軍差別很大。

教官中校程允文指出，全民國防教育為目前高中生的必修課程，除了平時在學校課堂上的教學之外，教育局也透過安排學生實地參訪，將課本裡的知識結合國軍的戰備訓練實況，啟發學生對國家安全、全民防衛的概念，也實際體會國軍官兵平時戰備演訓的辛勞，進而達到認同國家、支持國防的目的。