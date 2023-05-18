某建設公司楊姓負責人等自2017年起，涉嫌以新北市某都更建案向兩間公股銀詐貸，土銀今日發布聲明，針對「泰舍至善元」聯貸案，土地銀行對於徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，目前該建案已完工，土地銀行業已取得建物第一順位抵押權，對債權確保不受影響。

經查該案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認的預售屋查核報告。

鑑於本聯貸案地點佳，當時房市景氣熱絡，故並未將銷售率列為動撥條件，惟土地銀行正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。

土地銀行身為不動產融資專業銀行，近年積極配合政府都更危老政策，考量「泰舍至善元」為都更案，建案座落地點良好，土地銀行也依照當地市場行情辦理查估並設置有效控管措施，透過信託機制確保貸款專款專用。

此外亦加入建築經理公司提供工程進度查核及續建完工機制，確保建案工程如期完成。

土銀表示，都更案現已如期完工，現在正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土地銀行也會持續追蹤還款進度並控管本案金流，維護聯貸銀行團債權。