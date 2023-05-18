汐止火車站秀峰路出口廣場，4月11日8時37分有民眾焚燒雜物，造成石椅底部燻黑，汐止警方獲報，員警抵達現場時焚燒雜物之人已離去，經調閱案發地周邊監視器畫面釐清，發現55歲林男涉案，員警於案發一小時內即迅速將林嫌查緝到案。

警方表示，4月11日8時37分，汐止區信義路1號汐止火車站秀峰路出口廣場，發生民眾焚燒雜物情事，員警抵達現場時焚燒雜物之人已離去，僅發現廣場石椅下有菸蒂及廢紙灰燼，造成石椅底部燻黑並未釀災。

警方調查，經過濾案發地周邊畫面釐清案情。經循線追查後，發現林男(57年次)涉案，員警於案發一小時內即迅速將林嫌查緝到案。林嫌到案後稱，欲烹煮泡麵而焚燒雜物，全案詢後依刑法第175條公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

汐止分局亦於同日上午會同汐止區公所、台鐵公司前往汐止火車站周遭會勘，決議加強汐止火車站周邊清潔維護，及加派員警巡守，以維護過往民眾安全。