數十件首次公開亮相的「CB彩金系列」作品，特別以純金上色，為器皿增添優雅韻味。（吳佩蓉攝）

西鄉隆文親筆寫的字畫「敬天愛人」。（吳佩蓉攝）

西鄉隆文薩摩燒展期為18日至31日，上午10時到下午5時，展覽館皆免費入場。（吳佩蓉攝）

日本陶藝家西鄉隆文的祖父西鄉菊次郎為宜蘭首任廳長，與台灣有深厚淵源，繼2019年至宜蘭縣文化中心設「薩摩燒」陶器展，今年再度受邀訪台，先至日本台灣交流協會展出3天，接著在宜蘭悟元身心靈園區展開為期14天的特展，今（18日）為展覽第一天，到31日結束，以「薩摩燒」締造與台灣的新緣分。

西鄉隆文家族代代傳奇，曾祖父西鄉隆盛是日本維新三傑之一，悲劇英雄的形象是電影《末代武士》原型，相傳來過宜蘭南方澳探查；其祖父西鄉菊次郎曾在日據時代為首任宜蘭廳廳長，治水有功，迄今宜蘭河畔還保留「西鄉廳憲德政碑」，紀念他在宜蘭的政績。

西鄉隆文表示，40多歲時收到日本媒體聯繫，指宜蘭開挖土地時挖到當地民眾紀念祖父的紀念碑，那時才知道原來他們家庭與台灣有這樣深厚的淵源。2019年曾至宜蘭縣文化中心舉辦「薩摩燒」陶器展覽，紀念祖父西鄉菊次郎，此次個展原定2020年舉行，但受疫情影響延後至今。

他說，薩摩燒展覽12日到14日，先於日本台灣交流協會台北事務所B1文化廳展出，後來悟饕池上飯包創辦人李照禎真摯邀請，於宜蘭縣三星鄉悟元身心靈園區佈展；西鄉隆文指很久沒來台灣，再次感受到台灣人的熱情。

園區說明，西鄉隆文致力於鑽研薩摩燒技法，除運用鹿兒島火山灰與黏土混和製成，經過窯烤後膨脹，讓陶器內充滿空氣，使成品具有輕盈的特性。其展期為18日至31日，上午10時到下午5時，展覽館皆免費入場，共展出約80件作品，包含掛軸及數十件首次公開亮相的「CB彩金系列」作品，特別以純金上色，為器皿增添優雅韻味。