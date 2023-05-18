法國觀念藝術家洛朗．格拉索今年5月首度在台推出個展《TIME LEAVES》，格拉索的創作涉及對藝術史、時間、自然科學的探索，並運用新科技演繹神聖和無形的概念，挑戰觀者所知與所感的邊界。

格拉索的作品常透過各種媒材揭示不同的尺度與時間性，知名的作品《奧托》是受第21屆雪梨雙年展委託創作，與瓦魯庫蘭谷藝術家原住民協會與「傳統擁有者」社群合作，在澳洲沙漠「北領地」的原住民聖地拍攝而成。格拉索希望藉由紅外線熱像儀、高光譜相機及空拍機等科技工具，捕捉這些聖地所散發的電磁輻射或能量，影片中充滿未來感的神秘透明球體，以向下俯瞰視角穿梭於遼闊荒涼的沙漠之間，揭示出一種超自然地圖學。

始於2009年的《研究過去》系列也提供了觀看世界的嶄新視角，將場景設定於16至18世紀，創造出彷彿在藝術史上曾經存在的作品，予人似曾相識的錯覺。此外，他將歷史肖像畫蓋以銀箔只露出雙眼，「人們之所以對美術館著迷，是因為他們在觀看著人物肖像的同時也被觀察著……來自不同時期的不同眼睛正在注視我們」格拉索說。

《未來植物集》系列的靈感則來自日本福島核事故造成的變種花卉。格拉索以18世紀植物圖鑑風格，以繪畫及雕刻呈現一系列造型殊異的花朵，優雅中隱含著讓人略感不安的美。

TAO ART創辦人Vicky表示自己2016年在東京銀座的Maison Hermès Le Forum第一次看到格拉索的展覽，「作品融合了過去、現在與未來，穿梭於歷史和神話之間，與我們古今交錯的藝術收藏很有呼應與共鳴。2019年我在紐約看了《奧托》展覽，那天剛好是我生日，內心深受震撼並許下願望，心心念念想把這件作品也帶來台灣展覽。」