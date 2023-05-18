星期四早上，一列載有糧食的俄羅斯貨運列車，在克里米亞出軌，一些媒體推測，是人為破壞鐵軌造成的。
莫斯科時報(The Moscow Times)報導，與俄羅斯執法機構有關聯的 Baza 電報網(Baza Telegram)頻道稱，莫斯科時間上午8點左右，在克里米亞中南部城市辛菲洛普(Simferopol)附近有貨運列車出軌，五節車廂翻覆。
辛菲洛普是克里米亞的交通線中心，也是該州的首府。
俄羅斯任命的克里米亞州長阿克謝諾夫( Sergei Aksyonov)說，這起事故沒有人員傷亡。不過事關安全，俄羅斯聯邦安全局（FSB）正在調查脫軌原因。
阿克謝諾夫和俄羅斯官方媒體，在描述此事故時，都沒有提到「爆炸」，而克里米亞鐵路公司的聲明僅說「脫軌是外界干擾造成」。
俄羅斯火車出軌事故在最近頻繁發生。5月初，在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克州(Bryanskaya oblast)西部地區，發生脫軌事故，被證實是鐵路遭爆炸裝置炸壞。烏克蘭沒有承認與此事件有關。
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