星期四早上，一列載有糧食的俄羅斯貨運列車，在克里米亞出軌，一些媒體推測，是人為破壞鐵軌造成的。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，與俄羅斯執法機構有關聯的 Baza 電報網(Baza Telegram)頻道稱，莫斯科時間上午8點左右，在克里米亞中南部城市辛菲洛普(Simferopol)附近有貨運列車出軌，五節車廂翻覆。

辛菲洛普是克里米亞的交通線中心，也是該州的首府。

俄羅斯任命的克里米亞州長阿克謝諾夫( Sergei Aksyonov)說，這起事故沒有人員傷亡。不過事關安全，俄羅斯聯邦安全局（FSB）正在調查脫軌原因。

⚡️At 8.20 am on May 18, a railway line was blown up near Bakhchisarai as a result of the sabotage, several train cars left the tracks.



The movement of electric trains on the stage Simferopol - Sevastopol is temporarily stopped. pic.twitter.com/kTBbCKnt8o — 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) May 18, 2023

阿克謝諾夫和俄羅斯官方媒體，在描述此事故時，都沒有提到「爆炸」，而克里米亞鐵路公司的聲明僅說「脫軌是外界干擾造成」。

俄羅斯火車出軌事故在最近頻繁發生。5月初，在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克州(Bryanskaya oblast)西部地區，發生脫軌事故，被證實是鐵路遭爆炸裝置炸壞。烏克蘭沒有承認與此事件有關。