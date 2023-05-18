康建生技槍擊4死1重傷案 李鴻淵遭判3死刑1無期徒刑

南投縣草屯鎮民李鴻淵2014年在康建生技公司因職場糾紛離職後心生不滿，去年7月14日傍晚，李男持槍以行刑式殺害5人，造成4死1重傷，僅康建老董賴敏男倖存。南投地方法院歷經約10月審理，將他依殺人罪判處3個死刑、1個無期徒刑，殺人未遂處有期徒刑13年，合併應執行刑死刑，併科罰金35萬元（持有槍械），褫奪公權終身。

南投地院指出，李鴻淵自認為遭職場霸凌，加上和妻子感情不睦，先槍殺康建老董胞弟賴鋕卿後，短時間又槍殺老董賴敏男、女兒賴彥妤、公司園藝課長劉慶杉、女會計張嘉綺，僅賴敏男送醫倖存，屬「情節最重大之罪」，合議庭囑託台灣司法心理學會就被告進行量刑前調查鑑定，均無從採為從輕調整死刑之量刑因素，就此部分各均量處死刑。

合議庭認為，李鴻淵先前不認識賴鋕卿，僅因偶然撞見率先持槍近距離射殺，就此部分量處無期徒刑。接續再近距離槍殺賴敏男等4人，分別判處3個死刑，賴敏男送醫後獲救，因癒後有嚴重認知及口語理解障礙，此部分量處有期徒刑13年。

南投地方法院將李鴻淵判處死刑，距上次判處死刑案是12前前，即2011年埔里驚世媳婦林于如殺人案。林于如因積欠賭債為詐領保險金，殺害自己的母親、毒死婆婆及丈夫，2011年5月20日南投地方法院合併審理判處死刑，2013年6月14日經最高法院判處死刑定讞。