好丘芒果季2款全新美味，芒果太郎厚醬(前)及芒果香草乳酪貝果。（好丘提供）

島嶼生吐司5、6月限定法芙娜巧克力生吐司厚片，75元。（島嶼生吐司提供）

島嶼生吐司5、6月限定蘇澳黑鮪魚生吐司厚片75元。（島嶼生吐司提供）2.jpg

島嶼生吐司7、8月限定雪見大福生吐司厚片，75元。（島嶼生吐司提供）

夏季食慾降低，烘焙也在此刻玩創意挑逗消費者味蕾，從烘焙原料供應商起家的「島嶼生吐司」，網路上試賣一個月就創下數十萬片的銷售佳績，便推5款創意新品，鹹甜口味均有；貝果品牌好丘Good Cho’s首度跨界與入圍金曲最佳新人獎的樂團「芒果醬Mango Jump」攜手合作，打造「芒果太郎厚醬貝果」，訴求消暑清爽口感。

島嶼生吐司於2021年創立至今已推出超過20種口味，全新推出限量甜口味的「雪見大福生吐司厚片」、「法芙娜巧克力生吐司厚片」、雙色「黑芝麻生吐司厚片」，還有台灣唯一的「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」及「金華火腿生吐司厚片」共五款全台市場絕無僅有的獨家口味，從食材挑選到製作均嚴格把關，豐富的口感讓人一吃難忘。

島嶼生吐司創辦人陳威宇從事烘焙原料供應商十多年，只是一個簡單的念頭：「讓小朋友的早餐可以在50元內吃到好的生吐司」，讓他毅然決然投入這個在別人眼裡看起來不切實際的市場。新推出5款的限量品項，其中甜口味包含採可可脂含量達63％的頂級法芙娜巧克力製作的「法芙娜巧克力生吐司厚片」，鹹口味則有蘇澳漁船捕撈黑鮪魚打造的「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」，55至75元，現一次購買20片，運費只需99元。

好丘與入圍金曲最佳新人獎的芒果醬Mango Jump聯名推出以超夯入圍神曲〈芒太郎〉為概念，將歌詞中代表著最浪漫的心與不放棄的執著，轉化到厚醬的每一樣食材之中。 「芒果太郎厚醬貝果」以大塊當季新鮮芒果為主角，搭配鹹鹹甜甜的奶油乳酪抹醬，佐以散發焦糖香，香甜酥脆的焦糖餅乾碎粒，每份159元。

除了聯名款厚醬貝果外，也有以清爽的芒果香草冰淇淋為靈感的「芒果香草乳酪貝果」，以72小時低溫乾燥工法的特選台灣芒果乾，拌入滑順奶油乳酪，貝果體則是滿滿的馬達加斯加香草香氣，外觀更手工畫上品嘗芒果時的格狀刀紋，每顆75元。