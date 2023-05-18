中國大陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。有記者提問，美國前國務卿季辛吉在《經濟學人》雜誌受訪表示，烏克蘭加入北約不僅符合俄烏雙方利益，同時能確保烏克蘭政府日後不會尋求以軍事途徑解決領土爭議。中國對於北約在烏克蘭危機背景下繼續擴張的可能性，有何評論？對此，汪文斌指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方認為烏克蘭不應該成為大國對抗馬前卒。當前形勢下，各方應保持冷靜克制，避免採取可能導致危機擴大化、複雜化的舉動，通過對話協商構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，真正找到有利於歐洲長治久安的解決方案。

汪文斌表示，在歐洲安全問題上，我們的立場也是一貫明確的。地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障一國的安全，不能以損害他國安全為代價。我們希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商構建起均衡、有效、可持續的安全架構，實現歐洲的和平與長治久安。

英國《經濟學人》於今年4月下旬採訪季辛吉近8個小時，於17日刊出。在涉俄烏衝突部分，《經濟學人》提問：從當下的局勢看，俄羅斯已摧毀了任何與歐洲共存的機會，將成為中國的夥伴，這種處境是否是不可避免的？又是否是西方外交的失敗？

季辛吉回應，西方決定對烏克蘭打開北約的大門是「非常錯誤」和「不明智」的。

「因為從俄羅斯角度看，1989年時，他們控制的歐洲土地一直延伸到易北河。後來他們被迫退出了那裡--盡管是受內部制度變動的影響，但他們終究退出了那裡。」

「他們退出的每一寸土地都成了北約的一部分。唯一剩下的土地，就是他們認為與自己有著有機聯繫的、最親近的兄弟國家。但現在就連這些國家也要加入北約。所以說這是一個巨大的轉捩點，也是最後的轉捩點。」

季辛吉回憶，普丁以前甚至表態，只要不加入北約，他並不反對烏克蘭融入歐洲的經濟體系。

「衝突爆發的前一年，他（普丁）提出了關於北約長期發展的建議，可是我們沒有認真對待。雖說提議本身是不可接受的，但本可以作為一個起點。」

季辛吉提到，20世紀西方還與蘇聯就柏林問題開展了長達20年的談判，最後得以達成協定，但如今在烏克蘭問題上卻沒有這麼做。

「事實上，根據我們談判代表的說法，美國的一個基本原則是--任何符合我們成員資格的國家都可以加入（北約）。因此，這意味著俄羅斯將完全被北約國家包圍。」

值得一提的是，季辛吉在烏克蘭加入北約問題上的態度一度發生變化。

他今年初對此解釋說，在俄烏衝突爆發前，他反對烏克蘭加入北約，但如今一切已經發生，烏克蘭保持中立已不再具有意義，因此他認為「烏克蘭加入北約將是一個合適的結果」。

本次採訪，季辛吉再度提及了此事。

「對普丁來說，烏克蘭加入北約可謂是長期的困擾。」他說，「現在我也處於一種奇怪的境地，人們會說，『他改變了主意，現在他轉而贊成烏克蘭成為北約的正式成員國。』」

季辛吉表示，他這麼做有兩個主要原因：

首先，俄羅斯不再是過去的常規威脅。因此，應該從不同角度考慮俄羅斯的挑戰。

其次，現在已經將烏克蘭武裝到了一定程度，烏克蘭將成為歐洲武裝最好的國家，但卻擁有最缺乏戰略經驗的領導人。如果戰爭以最後可能的那種方式結束--俄羅斯失去了許多獲得的領土，但保留了塞瓦斯托波爾，俄羅斯可能會不滿，同時烏克蘭也會不滿，換句話說，兩邊都不滿。

季辛吉認為，現在讓烏克蘭加入北約有益於歐洲的安全。

「我們已經證明了保護烏克蘭的能力。」他說，「在我看來，歐洲人現在說的話非常危險。因為歐洲人說：『我們不希望他們加入北約，因為他們太危險了。因此，我們會武裝他們，給他們最先進的武器。』這怎麼可能呢？我們不應該以錯誤的方式結束這場戰爭。假設這個結果是可能的結果，那就是恢復2022年2月24日之前的狀態。結果應該是烏克蘭繼續受到歐洲的保護，而非成為只能靠自衛的孤立國家。」