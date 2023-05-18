國民黨昨宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，5月20日將在國民黨中央黨部誓師。而鮮少跨越濁水溪到高雄的侯友宜，也預計5月27日晚間南下高雄參加網路節目《董事長開講》直播，地點就選在三山中的岡山，目前已開放支持者網路報名入場。

侯友宜預計5月20日上午10時在國民黨中央黨部誓師，合體全部黨籍立委提名人、縣市長。同天晚上8時，侯友宜則預告上網路節目《董事長開講》直播，全面展開造勢。

侯友宜雖出身嘉義，但過去長期都在北部任職，鮮少到高雄，去年選舉時曾跨刀為當時參選高雄市長的柯志恩站台，前往天天新黃昏市場拜票，當時也獲不少攤商熱情歡迎。

根據最新流出的活動預告顯示，5月27日晚間8時至晚間10時，侯友宜受邀出席在「董事長開講」節目直播，地點選在享溫馨高雄岡山館，節目主持人包括「美麗島電子報」董事長吳子嘉、馬千惠、錢怡君及國民黨台北市立委參選人徐巧芯、爭取國民黨不分區立委提名的謝龍介等人將一同現身。