許多人認為，一旦腳種可能是腎臟出問題，不過義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑指出，腳腫要先分單腳還是雙腳，兩者病因大不同，前者有可能是單腳靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、腫瘤、淋巴水腫等；至於造成雙腳腫脹的原因則跟心臟衰竭、肝硬化、慢性腎臟病、急性腎衰竭、腎病症候群、甲狀腺疾病、雙側靜脈栓塞有關。

洪暐傑在臉書粉專發文指出，腳腫要先分單腳還是雙腳，如果是單腳腫脹，很可能是單腳靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、腫瘤、淋巴水腫、肌腱斷裂、扭傷拉傷、腔室症候群、骨折、蚊蟲咬傷等原因所造成。

反之，如果是雙腳腫脹，洪暐傑表示，很可能是疾病、藥物和生活方式所導致：

▍疾病

心臟衰竭、肝硬化、慢性腎臟病、急性腎衰竭、腎病症候群、甲狀腺疾病、雙側靜脈栓塞

▍生活方式

循環不好、久坐、月經前、吃太鹹、懷孕、營養不良

▍藥物

高血壓藥物、糖尿病藥物(TZD類藥物)、女性荷爾蒙使用、類固醇使用

洪暐傑解釋，當腎臟功能不好的時候，會出現蛋白尿的情況，蛋白從尿液裡面跑出去，而這時因為蛋白的不斷流失，導致身體血液裡的蛋白減少，由於蛋白能夠幫忙水份留在血管裡面，如果一旦蛋白變少，水分就會到處亂跑造成水腫，像是跑到腳的話，就會腳腫。

至於怎麼確認身體裡面的蛋白夠不夠，可以抽血檢驗「白蛋白」，若是白蛋白太低，身體就容易發生水腫的情況，而造成白蛋白太低除了腎臟病以外，也包含了肝硬化、營養不良的人都有可能發生。