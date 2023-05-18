近年來物價不斷上漲，國民小吃炸雞排已經離銅板價越來越遙遠，不過有網友發現，某夜市的雞排近日調整價格後，竟然只要45元的佛心價。貼文一出，讓許多饕客狂求店址，不過也有一票在地人直說：「這家很好吃，別再報導了嗚嗚」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，半年前去逛夜市時，發現某炸物攤的招牌著「香雞排40元、大熱狗30元、梅子薯條30元」，半年後重回舊地，發現老闆貼出價格調整的公告，表示因為物價上漲，從今年3月24日將雞排調漲5元。讓原PO看了不禁笑虧：「物價真的越來越離譜了」。

而從原PO分享的照片可見，該炸物攤的其他餐點價格也不高，豬血糕20元、花枝卷20元、香酥雞腿捲35元、熱狗心25元，這樣的佛心價曝光後引來許多網友留言，「我們這裡已經100起跳了」、「45元真的太貴了，地址是哪」、「到哪裡去買45元的雞排？現在外面都至少75起跳了耶」、「發文不附地址地點，安捏母湯喔」。

因成本上漲，該炸物攤於今年3月調高雞排的售價。（圖／爆廢公社）

對此，有其他內行網友說，「他以前25元，沒記錯的話」、「好吃耶，從30元吃到45元的宜蘭人路過」、「欸～這家很好吃，別再報導了嗚嗚」、「他沒有固定賣的地方，是流動攤販」，原PO也在留言串中證實，該攤販位於宜蘭的清溝夜市。