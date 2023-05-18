京劇名角李寶春最新作品、新編京劇音樂劇《戲裡戲外》即將於本週末登場，從戲班故事，描述伶人風骨與兩代情結。（辜公亮文教基金會提供）

京劇名角李寶春最新作品、新編京劇音樂劇《戲裡戲外》即將於本週末登場，從戲班故事，描述伶人風骨與兩代情結。演員台上扮演各式各樣的英雄豪傑，台下同時需要扮演自己的大英雄，以戰勝被無常逆襲的人生，通過人生重重考驗，表達市井小民也是大英雄。

製作人辜懷群表示，「京劇音樂劇」融合戲劇、戲曲、音樂劇等多種形式的新型態演出。最特別的，負責音樂設計的鍾耀光首度運用「好萊塢電影配樂音源」來伴奏戲曲，不但提昇音樂飽和度，電腦音源與傳統文武場、小型西洋樂團的對話，更豐富了配樂的表現層次，增加戲劇張力，這個嶄新的嘗試是京劇音樂與21世紀高科技接軌的第一步。

《戲裡戲外》也特別邀請相聲瓦舍創辦人馮翊綱，還有近年活躍於各大音樂劇舞台的女高音林姿吟參與演出，以各自專業、厚實的表演經驗，為本劇增添風采。其他主演包括當前備受矚目的青年京劇演員，孔玥慈、李隆顯擔綱「戲裡」的主角；余季柔、李兆雲、徐彥凱則在「戲中戲」，帶來《打漁殺家》、《劈山救母》、《釣金龜》、《遊園》、《長坂坡．漢津口》等膾炙人口的骨子老戲。

值得一提的是，李寶春暌違數年再度扮演《漢津口》中的關雲長，展現傳承自父親李少春的獨門紅生老爺戲。《戲裡戲外》匯聚頂流劇場創作團隊，京劇編腔由老搭檔天津京劇院一級京胡呂玉勇操刀；其他作曲和融匯的複雜工程則由鬼才作曲家鍾耀光負責。

演出將於5月19日至21日在台灣戲曲中心大表演廳登場。