每個人的個性不同，有些人很喜歡展現自己，讓別人看見自己的能力，但也有喜歡低調的人。命理網站《靈匣網》分享，生肖屬鼠、牛、蛇和雞的人，天生就擁有很強的實力與能力，但因為總是默默在背後努力，很難被大眾看見，所以也是最容易被低估的一群人。

▎生肖鼠

屬鼠的人頭腦靈活、善於思考，總是能站在不同角度看事情，就算只有一點小瑕疵，也逃不過他們的火眼金睛，然而屬鼠人十分低調，在外人眼裡看起來沒沒無聞，其實是被低估了，屬於「悶聲幹大事」的類型，在不經意之間創造輝煌成績。

▎生肖牛

生肖牛看似低調內斂，為人十分平庸，但他們是會在背後默默努力的類型，不斷磨練自己的意志、學習他人的優點，遇到問題也會努力克服，從沒想過要逃避，在長期的累積之下，屬牛人能把自己打磨成一顆璀璨的鑽石，無論再大的風雨都能順利化解。

▎生肖蛇

生肖蛇不愛與人有過多交流，擁有強大的內心與膽識，任何事都喜歡放在心裡、自我排解，因此給人一種孤獨的印象，他們認為足夠強大的人不需依賴他人，且極具冒險精神，努力抓住每一次挑戰機會，平時也會不斷精進自己的能力，默默闖出一片天。

▎生肖雞

生肖雞看起來很佛系，只是因為不想過於計較，他們明白時間的重要性，所以總是不斷與時間賽跑，經常可以在短時間內完成交辦給他們的任務，就算是在高強度的壓力下，也能平穩地發揮實力，因此屬雞人很容易被低估，但只要一發力就能一鳴驚人。