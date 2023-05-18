新北市林口區15日下午4時許放學時段，某校園周遭傳出有1名怪異男子騷擾並強抱住1名男學生，學生返家後感覺不大舒服，隔日晚間由家長帶同前往轄區派出所報案。

警方獲報後立即調閱監視器，確認涉嫌人為陳姓男子（60年次）後，火速於報案3小時內在陳嫌住處逮人，陳嫌坦承係酒醉後所為，警方偵詢後依妨害自由罪嫌送辦。

林口警表示會加強校園周遭巡邏，也呼籲民眾如發現行為異常人士時，可立即通報警方到場查處，並與之保持安全距離，維護自身安全。

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