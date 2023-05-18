國人男性十大癌症之一護腺癌是許多上了年紀的男性同胞心頭隱憂。瑞典一項分析逾25萬人數據的大型研究顯示，男人年少時肥胖，年老時死於攝護腺癌的機率將大增將近3分之1，17歲至29歲肥胖男性要特別當心。

英國《獨立報》報導，學界已知肥胖會導致體內賀爾蒙「第一型類胰島素生長因子」（IGF-1）濃度上升，科學家認為這可能增加罹患攝護腺癌風險。這種賀爾蒙與細胞生長發育有關。

許多攝護腺癌患病程進展緩慢，患者健康狀況也許終其一生沒有明顯傷害，但也有癌細胞在攝護腺外迅速擴散、難以治療的惡性病例。英國每年約5.2萬人罹攝護腺癌，是男性最常見的癌症，年約1.2萬人死於攝護腺癌，人數高居全英第二。美國年約22.5萬人確診攝護腺癌、3.2萬人病亡。據台灣衛福部今年1月公布最新統計，男性十大癌症攝護腺癌位居第5。

瑞典隆德大學（Lund University）科學家為了探究肥胖是否為不同類型攝護腺癌的危險因子，找出1963年參與瑞典「肥胖與疾病研究」（ODDS）25萬8477名男性的數據分析。這些人在17歲至60歲期間測量體重至少3次，參與之初均未罹攝護腺癌。長期追蹤至2019年的56年間，2萬3348人確診攝護腺癌，4790人死於攝護腺癌，診斷年齡平均70歲。

研究人員發現，這25萬多名男性17歲至29歲期間體重增加最多，平均年增1.6磅（0.73公斤）；30歲至44歲之間平均年曾0.75磅（0.34公斤）；45歲至60歲平均年增0.5磅（0.32公斤）。

相較於維持健康體重的男性，每年體重增加1.1磅（0.5公斤）者發生惡性攝護腺癌機率增10%，死於惡性攝護腺癌機率增29%。進一步分析，17歲至29歲期間若體重每年上升2.2磅（1公斤），日後惡性攝護腺癌發生率增13%、死亡率增27%。

瑞典隆德大學研究肥胖與攝護腺癌的關聯發現，年輕時體重若未控制得宜，恐拉高日後死於惡性攝護腺癌機率。（示意圖／Shutterstock）

隆德大學轉譯醫學系（Translational Medicine）學者達西瓦（Marisa da Silva）表示，從上述結果得知，年輕時預防肥胖或可降低日後罹患惡性攝護腺癌機率，「更加了解這種疾病了解才是預防關鍵，年齡增長、家族病史、遺傳標記等風險因子無法改變，這時，找出可改變的風險因子就非常重要」。

她說，主要致病因子到底是肥胖本身或長期處於肥胖狀態，目前暫不確知，然而，年輕時避免體重大增，對於預防日後罹患攝護腺癌至關緊要。

瑞典隆德大學這項研究成果，已於愛爾蘭都柏林舉行的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）發表。