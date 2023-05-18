新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024，在他獲得徵召後，各界也陸續規畫相關的組織動員來力挺，國民黨新北市議員林金結就構想籌組「侯腮雷之友會」，預計除了黨內的議員之外，也要串連一些同鄉會、後援會或社團負責人；對此，將替藍營出戰民進黨蘇巧慧，爭取樹林立委席次的新北市議員洪佳君也表示樂觀其成。

對於「侯腮雷之友會」的初步構想，林金結表示，大方向已經確定，除了希望動員藍營新北市議會黨團的議員外，也要串連一些各地同鄉會、後援會以及社團負責人，甚至包括未來全國各縣市的議會要如何合作，不過確切的細節部分，林金結說將與議長蔣根煌商討後，才會做進一步的規畫。

有關林金結的構想，藍營議員洪佳君也表示樂觀其成，她說自己的名字諧音剛好很像「侯家軍」，而她認為在提名已經確定的情況下，只要認同侯友宜，每個人都是他最好的後盾，不僅只是國民黨的黨員，其他如朱立倫所說的「非綠大聯盟」都是。

洪佳君說，侯友宜在總質詢說「拒絕台獨」、「拒絕一國兩制」，已經充分表達他要帶來台灣的和平、繁榮還有安定，只要大家都認同這個理念，那所有人都是侯友宜之友會、都是侯腮雷，也都是侯家軍，所以林金結大力地推動這個部分是好事，而且過去在每次選舉當中，也都有很多同鄉會、工會在幫忙，如果大家能有一定程度的參與，可以更了解候選人的想法，有更多機會產生對話。

至於「侯腮雷之友會」是否會替自己的立委選情產生拉抬效果？洪佳君說，從過去的經驗來看，大家都知道總統候選人對於立委選舉的影響非常大，兩者可以說是在同一條船上的「生命共同體」，所以即使侯友宜不說話，立委候選人自己也知道該負起什麼樣的責任，因此不論用什麼方式輔選都是多多益善，最重要的是大家方向一致，整合最重要，不要分散了力量。