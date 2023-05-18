嘉義市議員張秀華強調不分藍綠為地方爭取建設。（廖素慧攝）

嘉義市圖書館總館園區興建所需經費高達19億元，教育部回應立委王美惠質詢時指稱嘉義市提計畫延遲，未納入補助；國民黨市議員陳家平批中央「跳票中」，鄭光宏也鳴不平，市長黃敏惠更表示，中央集權及錢，請重視地方的需求。

嘉義市立委王美惠在立院質詢總圖建設，爭取中央補助。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市立委王美惠發布新聞稿指出，嘉義市圖書館總館園區興建經費需19億元，她為積極爭取中央補助，17日在立法院質詢教育部長潘文忠，獲答詢嘉義市總圖計畫提出的時程延遲，相關經費已核配完畢。

嘉義市總圖經費18日引發多名議員論戰，黃敏修議員宣稱「恭喜、慶祝」，讚揚王美惠立委為地方爭取建設，「不分藍綠」。

但陳家平質詢市府指出，嘉義市總圖園區從賴清德擔任行政院長時就已積極爭取，至今仍沒有補助，是「跳票中」，何來恭喜、慶祝？

會後，張秀華也提及嘉義市民期待總圖很久了，規畫作業時程也一定有紀錄，一查就知道，爭取建設不分藍綠，大家共同努力建設地方才是全民之福。

嘉義市議員鄭光宏臉書po出爭取嘉義市爭取總圖時間序。（鄭光宏提供／廖素慧嘉市傳真）

鄭光宏也臉書PO文指出，2017年起府會共識興建總圖，2018年時任閣揆賴清德來嘉義視察，討論總圖時，王美惠立委還是嘉義市議員，不可能不了解嘉義市總圖的爭取時間序，可見這幾年嘉義市一再申請、一再被教育部否決，如今教育卻說「你們來的太晚，我們沒有經費給你」。

市府文化局長盧怡君表示，2018年前行政院長賴清德來訪視時，就當面爭取興建總圖，獲教育部回應可循2019至2022年「建構合作共享的公共圖書館中長程個案－建立縣市圖書館中心實施計畫」提案辦理，當年9月即提報文小21用地爭取補助，但遭回絕，2019年改提報機6用地，辦理「圖書館總館園區先期規畫及用地變更計畫」，但至今中央仍未核定補助。

文化局指出，總圖園區興建案預估需19億元，包括工程費約18.4億，另有市府自籌規畫服務、勞務等前置作業約6000萬元。