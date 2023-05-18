台灣高鐵今（18）日下午在日本東京與日立東芝聯盟（HTSC）正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，將採購12組（144節車廂）台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日圓，折合新台幣約277億元，新世代列車將以N700S車種為參考車型，預計2026年起陸續交車。

今日的簽約儀式由台灣高鐵公司董事長江耀宗與日立東芝聯盟代表共同簽署。台灣高鐵公司董事會今年3月中決議通過將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟後，歷時近二個月的密集協商，於今日正式簽約。

江耀宗致詞時特別表示，誠摯地感謝在採購過程中給予我們大力支持及協助的各界先進，台灣高鐵的核心系統是日本新幹線第一個海外輸出的成功案例，自2007年通車營運至今已16年，旅運超過7億7千萬人次，在疫情過後也快速復甦，今年4月份更創造平均每日20.7萬人次的歷史新高紀錄，各項營運實績優異且超越國際水準。此次選擇以日立東芝聯盟參考最新N700S車種所提出之列車，作為台灣高鐵的新世代列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務。

台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續交車，2027年正式投入營運。新世代列車不僅外觀較台灣高鐵現有之700T列車更流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點。未來新車每個座椅均可提供110V插座、車廂內並配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，將可進一步提升服務品質。

江耀宗表示，台灣高鐵公司仍將持續評估市場發展趨勢，規劃列車組規模，提升營運效益，提供旅客更優質的旅運服務，邁進企業永續。