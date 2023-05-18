對於何時開放陸客小三通離島自由行或組團來台等，陸委會副主委詹志宏今表示，現在無法回答時間表，並重申兩岸旅遊重新恢復必須要雙方坐下來談，對岸現在沒意願透過既有協議與我方溝通協商。對此，金門立委陳玉珍表示，以此作為前提就很困難，不應該把金門人的福祉當作籌碼。

陳玉珍表示，金門鄉親期盼陸客能經小三通到金馬離島觀光旅遊，這能促進金門的經濟，事關金門人的福祉。但陸委會不應該設定兩岸政府協商對談為前提或是籌碼。眾所周知沒有「九二共識」大陸就不會跟陸委會談。

詹志宏說，如果陸方有意願應該盡早安排磋商。是否先開放大陸團客或自由行，抑或小三通先行，還是要透過既有機制商量而非放話。在法令依據上有很多兩岸往來事務必須透過協商機制，否則很多事情沒辦法由我方片面處理兩岸交流的問題，例如過去有很多人從事與交流事由無關事項。中共現在沒有意願透過既有協議與我方溝通協商，所以政府推動疫後兩岸交流速度會放緩。